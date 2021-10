Landtagswahl 2022 in Neuss : SPD stellt sich hinter Arno Jansen

Landtagswahl 2022 in Neuss

Arno Jansen (M.) tritt für die SPD als Landtagskandidat an. Unterstützung gab es am Montag von Bürgermeister Reiner Breuer (l.) und Parteichef Sascha Karbowiak. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Die Mitgliederversammlung stimmt fast einstimmig für den Landtagskandidaten. Arno Jansen tritt bei der Landtagswahl 2022 als Direktkandidat für die SPD an.

Die SPD Neuss zieht mit Arno Jansen an der Spitze in den Landtagswahlkampf 2022. Der 47-Jährige, bereits 2017 Direktkandidat und aktuell Vorsitzender der Ratsfraktion, wurde am Montagabend im Gare du Neuss durch die Mitgliederversammlung für den Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss I, der deckungsgleich mit dem Stadtgebiet Neuss ist, aufgestellt. Jansen erhielt 65 von 67 Stimmen bei eigener Enthaltung.