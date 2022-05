Landtagswahl 2022 in Neuss : Liberale müssen bitteren Absturz verkraften

Landtagswahl 2022 in Neuss

Neuss/Rhein-Kreis Die FDP liegt im Kreis über dem Ergebnis der Liberalen im Land. Dennoch ist es im Vergleich zur letzten Landtagswahl auch in Neuss ein klarer Absturz.

Bijan Djir-Sarai findet deutliche Worte: „Es ist ein trauriger Abend für die FDP. An diesem Ergebnis gibt es nichts schönzureden.“ Der FDP-Generalsekretär und Kreisvorsitzende der Liberalen im Rhein-Kreis Neuss kündigt eine sehr genaue Analyse an. Immerhin: Im Rhein-Kreis Neuss lag die FDP über dem Ergebnis im Land. Thomas Schommers, FDP-Direktkandidat im Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss I, antwortet auf die Frage, ob es ein bitterer Abend war, daher auch mit „Ja und nein“. Ja, weil es landesweit nun mal eine klare Niederlage war. Nein, weil die Liberalen weiterhin im Landtag vertreten sein werden. „Zuletzt hatte ich befürchtet, dass dies misslingen könnte“, räumt Schommers ein. Rund 4,8 Prozent der Erststimmen holt der 49-Jährige in seinem Wahlkreis, bei den Zweitstimmen kommen die Liberalen auf 6,0 Prozent. Bei der Landtagswahl 2017 waren es rund 9,4 Prozent der Erststimmen und 14,8 Prozent bei den Zweitstimmen. Ein Absturz.