Rhein Cargo investiert in Neuss Hafen bekommt „Steckdose“ für Binnenschiffe

So ein Briefchen garantiert freundliche Aufnahme: Mona Neubaur (Bündnis90/Die Grünen), Landesministerin für Wirtschaft aber auch für Klimaschutz, übergab am Donnerstag in der Pegelbar am Zollhafen einen Förderbescheid, damit die Rhein Cargo am neuen Anleger für die Personenschifffahrt im Neusser Hafen eine Landstromanlage errichten kann. Mit 80 Prozent der Baukosten, die bei etwa einer halben Million Euro liegen, beteiligen sich Land und Bund am Bau dieser Steckdose – die so viel mehr ist.