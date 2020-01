Veranstaltungen in Neuss : Ostpreußen stellen Jahresprogramm vor

Neuss Die Landsmannschaft bereitet Feste, Ausflüge sowie Informations- und Kulturveranstaltungen vor. Eine Übersicht der Termine.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst startet die Kreisgruppe Neuss der Landsmannschaft Ostpreußen am Freitag, 24. Januar , um 17 Uhr in der Quirinus-Basilika in Neuss ins neue Jahr, für das bereits jetzt zahlreiche Veranstaltungen geplant sind:

12. September Tag der Heimat mit Gedenkfeier um 14 Uhr am Ostdeutschen Gedenkstein an der Oberstraße. Im Anschluss Feierstunde im Marienhaus Neuss, Kapitelstraße 36. Veranstalter ist der Bund der Vertriebenen, Kreisverband Neuss. Ein Bustransfer vom Gedenkstein zum Marienhaus wird organisiert.

15. November Teilnahme der Landsmannschaft an der Feierstunde zum Volkstrauertag auf dem Hauptfriedhof in Neuss, Rheydter Straße. Beginn 11.30 Uhr.

Außerdem bietet die Landsmannschaft Ostpreußen Tage der offenen Tür mit Kaffee und Kuchen sowie wechselndem Programm in der Ostdeutschen Heimatstube an der Oberstraße 17 in Neuss, jeweils von 15 und 18 Uhr, an. Folgende Termine sind geplant: 6. und 27. Februar, 2. und 20. Juli sowie der 3. Dezember.