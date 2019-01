In Neuss formiert sich Ablehnung : Sahnen weist die Kreis-Idee einer Wohnbau-GmbH zurück

Heinz Sahnen (72), Wohnungsbauexperte der Neusser CDU. Foto: CDU

Neuss Die seit Jahren im Kreishaus favorisierte Idee einer neuen Wohnungsbaugesellschaft stößt in Neuss weiterhin auf große Skepsis. Auch der erneute Vorstoß von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (CDU), der sich in seiner Haushaltsrede kurz vor Weihnachten für einen „neuen Akteur am Wohnungsmarkt“ stark gemacht hatte, findet in Neuss keine Unterstützer.

Selbst Petrauschkes Parteifreund Heinz Sahnen (72) erteilt eine Absage: „Wir benötigen neue Wohnungen und keine neue Gesellschaft.“ Das habe er dem Landrat auch persönlich am Rande des Neujahrskonzertes in der Neusser Stadthalle gesagt.

Die ablehnende Haltung von Heinz Sahnen wiegt schwer. Der Sozialpolitiker hat mit den Jahren den Beton lieben gelernt. Er war wohnungsbaupolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, ist Ratsherr in Neuss und dort Vize-Vorsitzender der kommunalen Bauverein AG. Er kann auch Kreis: Das hat Sahnen in 15 Jahren als Chef der CDU-Kreistagsfraktion (1989 bis 2004) bewiesen. Sein Hauptargument, das er gegen eine (Kreis-)Wohnungsbaugesellschaft anführt: „Wer Wohnungsbau betreiben will, benötigt Grundstücke und der Rhein-Kreis verfügt über keinen einzigen Quadratmeter.“ Er halte jedenfalls von der Kreisinitiative nichts.



