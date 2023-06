Landesjägertag in Neuss Ministerin betont die Partnerschaft von Jagd und Forst

Der Landesjägertag war auf Initiative der Kreisjägerschaft Neuss nach Neuss geholt worden. Erich Segschneider, Mitglied im gastgebenden Verband, war einer von nur vier Jagdgenossen, denen die LJV-Verdienstnadel in Gold verliehen wurde. Georg Kurella, viele Jahre Vizepräsident des LJV, wurde vor großem Publikum zum Ehrenmitgliedschaft ernannt. Der „Lernort Natur-Preis“ ging in diesem Jahr an die Kreisjägerschaft Bottrop und der Biotophegepreis an den Hegering Agger-Sieg. Zum Rahmenprogramm gehörte auch eine Tombola zugunsten der Wildtier- und Biotopschutz-Stiftung NRW.