Group Travel Expo in Köln Landesgartenschau Neuss wirbt schon um Reiseveranstalter

Zur Landesgartenschau 2026 werden in Neuss rund 650.000 Besucher erwartet. Nur 30 Prozent davon, so ist das Ziel und die Hoffnung, werden mit dem eigenen Auto kommen, viel mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln – und sicher nicht wenige mit dem Bus eines Reiseveranstalters. Um diese Unternehmen frühzeitig auf dieses Event von April bis Oktober 2026 aufmerksam zu machen, muss die Landesgartenschau GmbH schon jetzt mit der Werbung beginnen. Sie tut das – und präsentiert sich etwa am Dienstag (23.) auf der Fachmesse „Group Travel Expo“ in Köln am Stand von NRW-Tourismus gut 4500 Fachbesuchern.