2026 in Neuss Das bunte Gesicht der Landesgartenschau

Knapp 1000 Tage vor der Eröffnung der Landesgartenschau 2026 hat das Projekt ein Gesicht bekommen – und das ist bunt. Ein aus stilisierten Blütenblättern gestalteter Schriftzug „NEUSS“ bildet in fünf frischen Farben das neue Logo, das schnell zu einer Marke werden soll. Es prägt die gerade frei geschaltete Internetseite, leuchtet schon von Artikeln wie Grußkarten, Bleistiften oder Sitzwürfeln – vor allem aber von dem Baustellenbanner, das am Mittwoch am Eingang zum Rennbahnpark enthüllt wurde.