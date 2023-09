Landesgartenschau Neuss Der neue Auftritt des Vereins „Grünes Herz“

Ein aus stilisierten Blütenblättern gestalteter Schriftzug „NEUSS“ bildet in fünf frischen Farben das neue Logo für die Landesgartenschau 2026 in Neuss. Dieses Ende August von der Laga GmbH präsentierte Design hat jetzt der Verein „Grünes Herz – Bürgerpark Neuss“ adaptiert und seine Internetseite entsprechend überarbeitet. Damit starte der Verein in eine neue Phase seines Engagements, erklärt Vorstandsmitglied Michael Ziege und präsentiere sich offen und modern für eine bürgernahe Gestaltung des Parks. „Wir Neusserinnen und Neusser prägen gemeinsam mit verschiedenen Interessen, unserem Engagement und unserer Verantwortung diese Stadtentwicklungsgeschichte mit“, betont der Vorstand. „Darum ist unser Motto: WIR alle für unser neues Stück Heimat. WIR alle für den neuen Bürgerpark Neuss und eine erfolgreiche Neusser Landesgartenschau 2026.“ Zum neuen Erscheinungsbild kommt eine Reihe exklusiver Führungserlebnisse. So können am Montag (11.) Interessierte exklusive Einblicke in die Rennbahnzeit der Stadt gewinnen. Der ehemalige Rennbahnverwalter wird ab 18 Uhr bei einem Rundgang Geschichten und Anekdoten aus dieser Ära teilen. Bereits vormerken kann man sich auch Mittwoch, 27. September, denn ab 19 Uhr ist wieder Vereins-Stammtisch im Gasthaus „Im Dom“ an der Michaelstraße. Der Verein ermutige alle Interessierten, aktiv an der Gestaltung ihrer Heimatstadt teilzunehmen und die grünen Entwicklungen hautnah zu erleben, heißt es in einer Mitteilung.