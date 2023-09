Vernetzung in Neuss Kostenlose Yogastunde im Bürgerpark begeistert Teilnehmer

Wiebke Schäkel ist es ohnehin wichtig, mit ihren Angeboten raus in die Stadt zu gehen und Yoga auch einmal an ganz ungewöhnlichen Orten anzubieten: „Ich möchte den Neussern etwas zurückgeben und bin mit meinem Pop-Up-Yoga schon im Wellneuss, Rheinischen Landestheater oder am Sandhofsee gewesen.“ Und auch Sandra Breuer nutzt gerne die ungewöhnliche Idee, das „neue Stück Heimat“, wie sie den entstehenden Bürgerpark nennt, zu präsentieren und dadurch mit Menschen aus unterschiedlichsten Lebensbereichen zusammenzutreffen. „Wir verstehen uns als Bürger- und Mitmachverein und wollen als solcher bewusst an die Menschen der Stadt appellieren, sich zu engagieren, mitzumachen und mit ihren verschiedenen Interessen Engagement zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen, um die Stadtentwicklungsgeschichte mit zu prägen.“ Denn ob Themen wie Sport, Natur, Brauchtum, Kultur, Heimat oder Geschichte – bei der Entwicklung der Landesgartenschau Neuss 2026 und dem neuen Bürgerpark sollen alle Aspekte berücksichtigt werden. Über den Newsletter (www.gruenes-herz-neuss.de) informiert der Verein über die anstehenden Termine und Optionen des Engagements.