Landesgartenschau in Neuss : „Grünes Herz“ sammelt Ideen zur Laga 2026

Neuss plant für die Landesgartenschau 2026. Foto: Stadt Neuss

Neuss Bis jetzt wurde über die Landesgartenschau 2026 in Neuss vor allem geredet, jetzt wird sie gestaltet. Und wer will, kann mitmischen. Eine Plattform dazu bietet der Förder- und Unterstützerverein, der sich Anfang August konstituieren will. Arbeitstitel: „Grünes Herz“.