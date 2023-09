Landesgartenschau Neuss Ministerin lobt Laga-Konzept als innovativ

Landesministerin a.D. Ursula Heinen-Esser kannte die Pläne für die Landesgartenschau, denn sie stellte im März 2022 Neuss als nächsten Ausrichter vor. Es war eine ihrer letzten Amtshandlungen. Verständlich, dass ihre Nachfolgerin Silke Gorißen die Pläne ebenfalls sehen wollte, schließlich ist das Land mit einer Finanzsspritze in Höhe von 24 Millionen Euro der größte Geldgeber. Also machte der Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings (CDU) für sich und die beiden Laga-Geschäftsführer Annette Nothnagel und Christoph Hölters einen Termin im Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Neuss habe mit einem innovativen Gartenschau-Konzept überzeugt, sagte die Ministerin nach dem Treffen. Die Laga werde zeigen, „wie mit nachhaltiger Stadtentwicklung die Lebensqualität der Menschen in unserem Land gefördert werden kann“. Sie freue sich eine erfolgreiche Laga 2026 und besonders auf den Bürgerpark. „Das Land macht die Laga erst möglich und wird alles tun, um die tollen Pläne zu unterstützen“, war Geerlings Eindruck.