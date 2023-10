Landesgartenschau 2026 Höxter übergibt symbolischen Spaten an Neuss

Neuss/Höxter · Nach einem halben Jahr endete an diesem Sonntag die Landesgartenschau in Höxter. Bei der Abschlussveranstaltung wurde der Spaten an die Stadt Neuss übergeben, die 2026 Gastgeber ist. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren.

15.10.2023, 14:55 Uhr

Bei der Abschlussveranstaltung der Landesgartenschau übernimmt Reiner Breuer (r), Bürgermeister der Stadt Neuss, von Daniel Hartmann (l), Bürgermeister der Stadt Höxter, einen Spaten. Foto: dpa/Guido Kirchner

Mit Blick auf die Zahlen zieht der Veranstalter eine positive Biland, die diesjährige Landesgartenschau in Höxter war ein voller Erfolg. Nach Angabe des Veranstalters hat das blumenreiche Event von April bis Oktober deutlich mehr Menschen angelockt als zuvor angenommen. Statt der ursprünglich erwarteten 400.000 Besucherinnen und Besucher seien weitaus mehr als eine halbe Million gekommen, sagte eine Sprecherin. Neben dem attraktiven Angebot begründete sie die positive Entwicklung mit dem insgesamt relativ guten Wetter im vergangenen halben Jahr. Es seien Besucher aus dem ganzen Bundesgebiet gekommen, „von der Nordsee bis nach Bayern, von Sachsen bis ins Rheinland – das Einzugsgebiet war groß“. Fünf Eingänge – fünf Herausforderungen Landesgartenschau 2026 in Neuss Fünf Eingänge – fünf Herausforderungen Gute Aussichten für Neuss. Die Quirinusstadt konnte mit einem nachhaltigen, innovativen und städtebaulichen Konzept überzeugen, wie die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser bei der Bekanntgabe im vergangenen Jahr sagt. Gleichzeitig verwies sie auf das Vorhaben, das vorgesehene Areal weiterzuentwickeln. Und tatsächlich laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Nach der Bekanntgabe des neuen Logos – sin aus stilisierten Blütenblättern gestalteter Schriftzug „NEUSS“ – legte die Verwaltung zuletzt eine Detailplanungen für insgesamt fünf Ein- und Ausgänge vor. Doch das Gelände soll auch über 2026 hinaus weiter genutzt werden. Die Planer und des Unterstützerverein „Grünes Herz – Bürgerpark Neuss“ verfolgen das Ziel, aus dem Landesgartenschaugelände langfristig einen Bürgerpark zu entwickeln.

(jus/dpa)