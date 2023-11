Hilfe bei der Unterbringung von Geflüchteten 3,8 Millionen Euro Unterstützung für Neuss

Es ist eins der Themen, die aktuell die politische Debatte dominieren – die Unterbringung und Versorgung von Menschen, die wegen der zahlreichen Kriege und Krisen nach Deutschland flüchten müssen. Auch in Neuss beschäftigt das Thema die Politik und Verwaltung: So soll Ende des Jahres eine neue Unterbringungsmöglichkeit am Nordbad eröffnet werden, am Südbad wird die bereits bestehende Containeranlage aktuell erweitert. Vor allem die Finanzierung vergleichbarer Maßnahmen ist in letzter Zeit allerdings immer wieder ein Streitpunkt gewesen.