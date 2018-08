Land NRW erhöht Zuschuss für Theater am Schlachthof

Theater am Schlachthof in Neuss

Das Land Nordrhein-Westfalen erhöht die Förderung für die Freien Dastellenden Künste. Davon profitiert auch das Theater am Schlachthof im Neusser Barbaraviertel. Das Land stockt seinen Zuschuss um 12.733 Euro auf insgesamt 50.933 Euro auf. Im Rahmen eines Besuches vor Ort konnte der Neusser Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings (CDU) der Geschäftsführerin Britta Franken die gute Nachricht überbringen, dass das „TaS“ bereits in diesem Jahr 33 Prozent mehr Förderung erhält.Insgesamt will die Landesregierung die Fördermittel für die Freien Darstellenden Künste um 50 Prozent erhöhen. Bis 2020 soll die jährliche Förderung von derzeit acht Millionen auf 12,5 Millionen Euro steigen.