Radschnellweg 5 in Neuss Land bewilligt Zuschuss für die Fahrrad-Autobahn

In insgesamt drei Planungs- und Bauabschnitten hat die Verwaltung die 2,7 (von insgesamt 36) Radweg-Kilometer eingeteilt, die auf Neusser Stadtgebiet liegen. Ein Abschnitt scheint nun durchfinanziert zu sein, für die beiden weiteren hat die Stadt schon im vergangenen Jahr um finanzielle Hilfe des Landes gebeten. Diese Zuschussanträge beschäftigen den bei der Bezirksregierung Düsseldorf angesiedelten Regionalrat nach Kenntnis von Stadt-Pressesprecher Marc Bohn in seiner Sitzung am 21. März. Dann soll auch entschieden werden, ob Neuss erneut in den Genuss eines Zuschusses aus dem „Förderprogramm Nahmobilität“ erhält.