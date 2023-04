Förderverein „Grünes Herz“ Neuss Neusser Delegation begeistert vom Wir-Gefühl der Laga-Stadt Höxter

Zur Delegation gehörten neben Ziege und Breuer noch der Co-Vorsitzende Marcus Longerich, Marion Tiefenbacher-Kalus, die sich für den Verkehrsverein Neuss anschloss, sowie die beiden Geschäftsführer der Landesgartenschau Neuss GmbH, Annette Notnagel und Christoph Hölters. Alle zeigten sich angetan von dem guten Spirit in Höxter. „Das Wir macht die Veranstaltung aus“, sagt Breuer, die live miterleben konnte, dass die ganze Stadt Höxter hinter ihrer Landesgartenschau steht. „Wir sind dabei, an einem solchen Zusammengehörigkeitsgefühl auch in Neuss zu arbeiten“, sagt sie. Dort wird 2026 die nächste, die 20. Laga veranstaltet. Kernfläche ist die ehemalige Galopprennbahn, über die der Förderverein „Grünes Herz“ am Donnerstag, 26. April, einen geführten Spaziergang anbietet. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Eingang zum Rennbahnpark. Ab 18 Uhr präsentiert sich der Verein dann beim ersten Feierabendmarkt in Neuss.