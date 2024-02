Landesgartenschau 2026 in Neuss Laga-Bau startet mit Aktion „Herzensbaum“

Zwischen der Rennbahn als Kerngelände der Landesgartenschau und der Staatskanzlei in Düsseldorf liegen – Bürgermeister Reiner Breuer hat es nachgemessen – in der Luftlinie 5300 Meter. Die legte Ministerpräsident Hendrik Wüst am Montag zurück, um mit dem ersten Bürger der Stadt den ersten Spatenstich für die Laga 2026 zu tun und damit den Baubeginn zu markieren. Bis die Landesgartenschau im April 2026 eröffnet wird, werde er noch öfter kommen, versprach Wüst. Schon um zu sehen, wie sich „Quercus rubra“ entwickelt, die amerikanische Roteiche, die Wüst als Schirmherr der Laga pflanzen half und für die gerne die Baumpatenschaft übernahm.