Landesgartenschau in Neuss Festzelt wird zur festen Einrichtung

Die Landesgartenschau 2026 in Neuss wird die erste Veranstaltung dieser Art sein, bei der die Festwiese eines Schützenvereins inmitten des Laga-Geländes liegt. Das wird die Schützen aber in ihren Möglichkeiten nicht einschränken. Im Gegenteil. Die Landesgartenschau GmbH will aus dieser Besonderheit etwas machen und stellt dem Aufsichtsrat am kommenden Montag (1. Juli) Pläne für ein Festzelt vor, das sechs Monate lang steht und auch – aber eben nicht nur – von den Neusser Bürgerschützen genutzt werden soll. Aber auch der neue Schießstand stimuliert offensichtlich die Fantasie der Laga-Verantwortlichen. „Wäre es nicht super, wenn der nicht nur einmal im Jahr genutzt wird?“, fragt Geschäftsführerin Annette Nothnagel.