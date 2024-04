Kanalsanierung in Neuss-Gnadental Das isolierte Ladenzentrum

Heilfroh waren die Anlieger des Ladenzentrums Gnadental, als die archäologischen Sondierungen, die Ende vorigen Jahres am Artur-Platz-Weg vorgenommen wurden, ohne echten Befund blieben. Denn das hätte – wie das Beispiel Grüner Weg gleich nebenan zeigt – die Kanalbauarbeiten vor ihrer Haustür auf unabsehbare Zeit verlängert. Aber ihre Hoffnung auf ein schnelles Ende erfüllte sich trotzdem nicht. Im Gegenteil. Mit Sperrung des Parkplatzes und ohne eine Anbindung des Ladenzentrums an den Berghäuschensweg als Durchgangsstraße fühlen sich die Händler inzwischen in jeder Hinsicht abgeschnitten.