Interkulturelle Projekthelden Neuss : Kunstwerke aus der Holzwerkstatt mit Claudia Ehrentraut

Neuss Gerade in den Ferien wissen Kinder oft nicht, was sie gegen ihre Langweile tun können. Deshalb entwickelte der Kinder- und Jugendhilfeträger „Interkulturelle Projekthelden“ gemeinsam mit dem Kulturforum Alte Post eine besondere Werkstatt, die vor allem Spaß machen sollte.

Die Teilnehmenden lebten ihre Fantasie und Kreativität in vollen Zügen aus. Dabei entstanden beispielsweise Spieltische für Videospiel-Lenkräder, Kaninchentransportkisten, Schwerter, Schachbretter und Segelboote. Ein Kind baute sogar ein Katzenspiel Terrain für seine Babykatze. Einige Bauwerke waren so groß und schwer geworden, dass sie mit Unterstützung der Eltern transportiert werden mussten. Von den verschiedenen Konstruktionen konnte sich auch Kulturausschuss-Vorsitzender Michael Ziege überzeugen, als er das Projekt besuchte. „Ich war begeistert, mit welcher Motivation die Kinder an der Arbeit waren. Der Umgang mit den Werkzeugen war schon sehr beeindruckend“, sagt er. Gefördert wurde das kostenlose Projekt vom Kulturrucksack NRW in Neuss.