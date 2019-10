Ausstellung im Kunstraum Neuss : Malerei inspiriert von griechischer Mythologie

Neuss Von Zentaur bis Pan: 17 Werke hat Akademieabsolvent Robin Weuste für seine Schau ausgewählt. Am Sonntag ist Vernissage.

Jenes Bild hat Robin Weuste schon bei seinem Abschluss an der Kunstakademie in Düsseldorf gezeigt. Nun hat er es für seine Schau „Bacchus Babys“ mit in den Neusser Kunstraum gebracht. Dort stellt der 26-Jährige 17 seiner Werke aus, die an antike Sagenwelten denken lassen. Das Bild mit Hunden und Kindern wurde für den Künstler zum Leitbild für die Schau: „Bacchus war der Gott des Weines und des Rausches“, erklärt der Akademieabsolvent und fügt hinzu: „Auf ähnliche Weise entstehen meine Bilder, ich male das, wo ich Lust zu habe.“ Weuste hat in diesem Jahr seinen Abschluss an der Kunstakademie in Düsseldorf gemacht. Er studierte Malerei in der Klasse des Malers Siegfried Anzinger. Beim Sommerrundgang ist Vereins-Vorsitzende Gerhild Faymonville auf ihn aufmerksam geworden. Dort halte sie immer wieder Ausschau nach jungen Talenten. Denn der Verein der Freunde und Förderer des Museums Kunstraum Neuss möchte besonders junge, noch unbekannte Künstler fördern. Zwar hat Weuste schon öfters in Gemeinschaftsausstellung seine Werke gezeigt, „Bacchus Babys“ ist aber seine erste eigene Schau. „Das ist für mich natürlich etwas Besonderes“, sagt er. Zum ersten Mal müsse er keine Kompromisse eingehen, darauf achten, dass seine Werke zum Gesamtbild passen. Und bei der Gestaltung des Raumes werden ihm keine Vorgaben gemacht: „Wir überlassen es den Künstlern, was und wie sie es zeigen. Es ist schließlich deren Ausstellung und nicht unsere“, sagt Gerhild Faymonville.