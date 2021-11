Kunstraum in Neuss : Wie die Ästhetik von Beethovens Tönen sichtbar wird

Neuss Im Kunstraum öffnet am Sonntag eine neue Ausstellung: Martin Lunyszyn zeigt Arbeiten, die er dem Komponisten zu seinem 250-jährigen Jubiläum gewidmet hat. Ein Besuch lohnt sich aus zwei Gründen.

Was es mit „Beethovens Kupfer“ auf sich hat: Diese Werkreihe entstand im Rahmen des 250-jährigen Jubiläums von Ludwig van Beethoven. Der geniale Komponist und die Violine sind die beiden Motive in dieser Ausstellung. Als Material dominiert nicht irgendein Kupfer, sondern genau das Kupfer vom Dach der Bonner Beethovenhalle, das jetzt im Rahmen der Sanierung ausgetauscht wurde. Dem aus dem polnischen Zabrze, dem früheren Hindenburg stammenden Künstler, der mit seinen Eltern 1990 nach Neuss kam und der an der Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn studiert, ist die Ästhetik wichtig – die Ästhetik der Töne, aber auch die des Kunsthandwerks, in diesem Fall des Violinenbaus. In seiner Vorstellungswelt hat das Kupfer, das er jetzt verarbeitete, unzählige Töne aus den Werken Beethovens in sich aufgenommen. Aus einem recht schnöden Material ist auf diese Weise etwas ganz Besonderes geworden.