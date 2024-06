Ausstellung „Kunst.Handwerk.Design“ in Neuss Kunsthandwerkermarkt im Kreishaus Neuss

In einen Markt für zeitgenössisches Kunsthandwerk verwandelt sich der Lichthof im Kreishaus Neuss an der Oberstraße am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juni. Die Verkaufsausstellung „Kunst.Handwerk.Design“ ist die Nachfolgeveranstaltung von „Kunst und Handwerk auf dem Parkdeck“ Düsseldorf und öffnet in diesem Jahr in Neuss ihre Türen. Alle Interessierten sind am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr zum Schauen und Entdecken ins Kreishaus Neuss eingeladen. Der Eintritt ist frei.