Gruppenausstellung im AlpiNEum in Neuss : Der Yeti im Gewölbekeller

Gruppenausstellung im AlpiNEum in Neuss

Unter dem Titel „Hohe Kunst“ ist im AlpiNEum am Obertor eine Gruppenausstellung mit Arbeiten zu alpenländischen Motiven zu sehen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Ausstellung „Hohe Kunst“ im AlpiNEum zeigt neben Fotografien und Bildern mit alpenländischen Motiven auch eine überraschende Skulptur.

Christoph Rehlinghaus hat aus der früheren Gaststätte An de Porz an der Oberstraße 7 das AlpiNEum gemacht. Dort wurde am Samstag die erste Ausstellung eröffnet mit Küstlerinnen und Künstler der Künstlergruppe Kunst.Neuss.