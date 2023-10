In Neusser Museen, Konzerten und Literatur Schaurige Kulturtipps für düstere Oktobertage

Jene Unterwelt hat nach Museumsangaben auch nachfolgende Künstlergenerationen geprägt, darunter etwa den italienischen Maler Giorgio de Chirico oder den Niederländer M. C. Escher. Aber auch berühmte Filmsets seien von Piranesis Kerken inspiriert wurden: Man denke nur an den Stummfilm „Metropolis“ oder an die Harry Potter- und Herr-der-Ringe-Verfilmungen. Wer nach dem Abstecher in die düstere Unterwelt des venezianischen Künstlers auf der Suche nach noch mehr Grusel ist, kann die Stadtbibliothek aufsuchen und sich für einen gemütlichen Leseabend mit Schauerlektüre eindecken.