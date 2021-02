Älteste Kultureinrichtung in Neuss : Neue Variante für den Ausbau des Stadtarchivs

Älteste Kultureinrichtung in Neuss

Neuss Moderne Archivräume hinter denkmalgeschützter Fassade: Auf diesen Nenner lassen sich die Pläne für einen Erweiterungsbau des Stadtarchivs bringen, die sich aus einer aktuellen Machbarkeitsstudie ergeben und nun weiterverfolgt werden sollen.

Absicht ist nun, die Fassade des Gebäudeensembles an der Oberstraße zu erhalten, die eingeschossigen Anbauten an die historische Postmeisterei abzureißen und – zum Teil unterkellert – neu zu bauen. Auf der südlichen Seite, zur Straße am Stadtarchiv, entsteht Platz für Bibliothek und Magazinfläche für rund 2500 Regalmeter Akten. Nördlich angeordnet werden Werkstatt und Seminarraum, der mit der Ausstellungsfläche zum „Forum Stadtgeschichte“ wird.