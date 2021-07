Kulturgarten in Neuss : Tanz, Clownerie und ein Zauberer am Globe

Die verschiedenen Tanzgruppen der TSA-Real Dance Swiff präsentierten Chacha- oder Rumbaeinlagen und selbst choreografierte Stücke. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Mit einem Programm für Kinder und Erwachsene hat sich das Neusser Förderzentrum Swiff e.V. – Sprachen, Wissen, Integrativ, Freundlich, Fördern – in Zusammenarbeit mit dem Raum der Kulturen auf Einladung der Stadt Neuss am Kulturgarten an der Rennbahn beteiligt.

Von Iris Wilcke

Am Sonntagnachmittag standen, leider bei Dauerregen, die jungen Stars im Mittelpunkt des Geschehens: „Wir haben Tanzgruppen und Gesang, zudem tritt ein Zauberer auf und die Clownin Antoschka“, berichtet Anna Adamovych, Geschäftsführerin des Vereins. Gemeinsam mit der 1. Vorsitzenden, Victoria Besfamilnaya, hat sie das abwechslungsreiche Programm zusammengestellt. Die verschiedenen Tanzgruppen der TSA-Real Dance Swiff präsentierten Chacha- oder Rumbaeinlagen und selbst choreografierte Stücke, die sie im Förderzentrum eingeübt hatten: „Das sind alles unsere Kinder“, sagt die Geschäftsleiterin stolz. 27 Nationen kommen in den Räumlichkeiten in Norf zusammen, rund 350 Kinder werden jede Woche betreut. Neben Nachhilfe und Förderunterricht bieten die Dozenten und Lehrer, die ebenfalls aus vielen verschiedenen Ländern stammen, auch Ferienfreizeiten, Sport-, Kunst- oder Tanzangebote an. Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Migrationshintergrund werden so angesprochen.

Daria und Mark präsentieren an diesem Nachmittag ein Gesangsstück und den jungen Sängern ist es anzumerken, wie sehr sie nach der langen, pandemiebedingten Pause den Auftritt vor Publikum genießen. Auch wenn noch nicht jeder Ton perfekt getroffen wird, schließlich war die Vorbereitungszeit durch Corona nicht sehr lang, belohnt das Publikum, das zum Großteil aus Familie und Freunden der Kinder und Jugendlichen besteht, den Mut mit viel Applaus. Ein Solostück präsentierte Nastia Kiel. Sie reist in der kommenden Woche nach Weißrussland, um Deutschland beim Slavjanskij Basar, einem internationalen Musikwettbewerb, zu vertreten.

Unterrichtet werden die Musiker des Jazz-Pop-Studios von Elada Sumanschii als Leiterin der Musikabteilung von Swiff. Für das Training der jungen Tänzer zeichnet Dmitry Miloslavsky verantwortlich.