Kulturforum Alte Post Tanztheater über Sorgen der Jugend

Angekommen im Camp hat sich die Laune der Kinder und Jugendlichen kaum gebessert, doch die Erwachsenen dort begegnen ihnen mit Geduld und Verständnis – behandeln sie auf Augenhöhe, stärken sie in ihren Talenten und Fähigkeiten. Nach und nach beginnen die Jugendlichen, sich zu öffnen. Sie fangen an, von ihren Sorgen zu erzählen: den geschiedenen Eltern, der Vernachlässigung, der Überforderung oder gar den Tod einer geliebten Person. Und so stellt sich nach und nach heraus, dass hinter der trotzigen Schale meist ein Haufen eigener Probleme stecken. Man kann sich gut vorstellen, dass dies auch Erfahrungen sind, die Jugendzentren in ihrer alltäglichen Arbeit machen. Es wird auch Kritik am System geübt: In den Akten, die die Behörden über die Kinder schreiben, wird nämlich deutlich, dass sie diese überhaupt nicht kennen. Und als dann noch das Camp wegen Geldmangel geschlossen werden soll, organisieren die Jugendlichen ein Konzert und sammeln Spenden. Nun wird auch den Zuschauern klar, was das Spielgeld auf ihren Plätzen bedeutet – eine schöne Idee, um auch das Publikum einzubeziehen. Das dankt am Ende mit lautem Beifall für die Vorführung.