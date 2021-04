Stadt Neuss schließt „Testlücke“ : Kulturforum Alte Post ab sofort ein Corona-Testcenter

Neuss Innenstadtnah einen Corona-Test machen lassen zu können, ist derzeit nicht einfach. Um diese Lücke zu schließen, wird jetzt ein städtisches Gebäude an der Bustrasse zum Bürger-Testcenter. Geöffnet ist es an sechs Tagen in der Woche.

Bürgermeister Reiner Breuer will eine Testlücke in der Innenstadt schließen. Dazu werden auf seine Anregung im Kulturforum Alte Post an der Neustraße, wo sich schon jetzt Mitarbeiter der Stadtverwaltung zweimal wöchentlich auf das Coronavirus testen lassen, ab sofort allen Interessierten kostenlose Tests angeboten. Und das an sechs Tagen in der Woche. Geöffnet ist die neue Bürger-Teststelle montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr. „Wir hoffen, dass wir so mehr Menschen zum regelmäßigen Testen animieren“, sagte Breuer am Freitag.