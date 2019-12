Kindertheater in Neuss : Vorverkauf für Figurentheaterreihe startet

Neuss Die „Wundertüte“ im Kulturkeller startet für Zuschauer ab vier Jahre im Januar im Kulturkeller.

Das Kulturamt bietet auch im kommenden Jahr die Figurentheaterreihe „Wundertüte“ im Kulturkeller an. Die Stücke der Gasttheater richten sich an Kinder ab vier Jahre und regen zum Lachen, Staunen, Mitmachen, aber auch zum Nachdenken an. Die Vorstellungen finden an acht Sonntagen jeweils um 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr statt. Der Verkauf der Einzelkarten für die acht Theaterstücke bei den Vorverkaufsstellen beginnt am heutigen Montag.