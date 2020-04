Kultur in Neuss : Museumsinsel Hombroich öffnet am Donnerstag den Skulpturenpark

Neuss Am Donnerstag öffnet die Museumsinsel Hombroich das Gelände als Skulpturenpark für Besucher. Die Pavillons mit Kunstausstellungen, die Cafeteria sowie die Raketenstation Hombroich bleiben vorerst geschlossen.

Das Museum Insel Hombroich öffnet von Donnerstag an wieder sein weitläufiges Gelände als Skulpturenpark für Besucher. In Abstimmung mit den Behörden sei ein Hygiene- und Schutzkonzept umgesetzt worden, das Spaziergänge im Park, durch den Pappelwald, in der Aue und im Bauerngarten ermöglicht, kündigte die Stiftung Insel Hombroich am Mittwoch in Neuss an. Besucher werden um eine bargeldlose Zahlung des Eintrittspreises gebeten. Die Eintrittspreise zum Skulpturenpark sind an allen Tagen reduziert: Regulär: 10 Euro, ermäßigt: 5 Euro, Familienticket: 25 Euro (Mitglieder eines Haushaltes).