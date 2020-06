Theater am Schlachthof in Neuss : „Auto-Theater war ein Experiment für alle“

Theater am Schlachthof in Neuss

Guido Hoehne zaubert für kleine Zuschauer ab vier Jahren und erzählt dabei die Geschichte der „Made in China“. Foto: Theater am Schlachthof

Neuss Am Wochenende heißt es beim Theater am Schlachthof zum letzten Mal: Theater auf’m Parkplatz. Ab Juli gibt es ein Open-Air-Programm auf der Wiese. Die Geschäftsführerin und der künstlerische Leiter ziehen ein Fazit.

Nach zwei Monaten Auto-Kabarett geht das „Theater auf’m Parkplatz“ an diesem Wochenende mit vier Vorstellungen in seine letzte Runde: „Es war ein großes Experiment für uns alle“, erzählt Geschäftsführerin Britta Franken, die zusammen mit dem künstlerischen Leiter Markus Andrae ein erstes Resümee zieht. „Wir waren immer ausverkauft“, sagt Franken. Hochgerechnet auf das noch ausstehende Wochenende heißt das, dass sich rund 1400 Zuschauer, aufgeteilt auf 460 Autos die 31 Veranstaltungen auf dem Parkplatz angesehen haben.

Als das Theater am Schlachthof Mitte März wegen der Corona-Pandemie seine Türen schließen musste, hatte Markus Andrae die Idee für das Format. Mit Comedy, Kabarett und Musik sollten die Künstler dabei helfen, für Abwechslung in der Krise zu sorgen.

Anfangs habe es natürlich einige Fragen gegeben: Wie ist es, für die Zuschauer aus ihrem Autofenster heraus auf die Bühne zu sehen und wie geht es den Künstlern, die keine direkte Reaktion von ihrem Publikum bekommen? Doch die Praxis zeigte, dass sich auch andere Wege zur Interaktionen finden lassen: Dadurch, dass nur 15 Autos Platz fanden, konnten die Künstler jeden Gast einzeln mit einem Klopfen auf der Motorhaube begrüßen. „Wir hatten auch Glück mit der Witterung“, sagt Franken: Denn durch das warme Wetter konnten die Zuschauer, die Fenster runter kurbeln und so applaudieren, dass die Rückmeldung auch bei den Künstlern ankam. „Besonders bei musikalischen Einlagen hat das gut funktioniert, die Leute haben in ihren Autos gesungen, wahrscheinlich noch befreiter, als das in einem Theatersaal der Fall gewesen wäre“, sagt sie. Da der Versuch so gut ankam, wurde bald schon das Programm um ein Kindertheater erweitert und auch die Liste der Künstler wurde verlängert. Durch die Corona-Zeit seien auch neue Programme entstanden: Martin Maier-Bode veranstaltete so etwa ein „Kabarett auf Distanz“ und Sabine Wiegand schlüpfte für ein Corona-Spezial in die Rolle der Rosi.