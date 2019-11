Hör-Abend in Neuss : Kult-Abend über Musik mit Wolfram Goertz

Hör-Abend in Neuss

Neuss Rund 220 Besucher fanden Einlass in den Saal des Kardinal-Frings-Hauses. 70 Interessenten mussten abgewiesen werden.

Festlich begann der Hörabend mit dem Prélude aus Marc-Antoine Charpentiers „Te Deum“ im Original. Variationen hatte der Referent schon bei Captain Kirk als „Kindheitsträume“ erfahren. In einer attraktiven Mischung erklangen viele Melodien, die vor allem den Mond besangen. Nahezu alle Hörbeispiele entstammten Aufführungen, die Wolfram Goertz als beispielhaft empfand. Johann Sebastian Bachs „Osanna in excelsis“ aus der h-Moll-Messe interpretierte das Prager Barockensemble „Collegium 1704“. Dazu gab es auch Kuriositäten wie DJ Ötzis „Ein Stern, der deinen Namen trägt“. Von Goertz kommentiert mit „ein Stück, das man eigentlich nicht spielen darf, aber es deckt mein Motto komplett ab“.

Konzert in der Musikschule Neuss

Konzert in der Musikschule Neuss : Wunderbare Songs von Police und Sting

Der Geistliche aus Neuss starb am 17. Dezember 1978

Der Geistliche aus Neuss starb am 17. Dezember 1978 : Josef Kardinal Frings – ein großer Neusser

„Sonne, Mond und Sterne“ in Musik

Vortrag mit Musik : „Sonne, Mond und Sterne“ in Musik

Und weil Herbert Grönemeyer „ein großartiger Sänger ist, der das Nuscheln mit Selbstbewusstsein zum Markenzeichen gemacht hat“, liest er den Text von „Komet“ vor. Bei „Walking on the Moon“ (The Police, 1979) durfte das Publikum mitmachen. Die Herren hatten den Bass-Riff schnell verinnerlicht, die Damen kamen bei einem „affektierten Zing” meist zu früh. „Ich glaube, wir sollten das Original anhören“, beendete der Referent die Probe.