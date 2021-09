Autotreffen in Neuss : Oldtimer-Tour für den guten Zweck

Ausfahrt der Oldtimer bei der Ausgabe im Jahr 2020. Auch Jetzt nehmen wieder bis zu 100 Fahrzeuge teil. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Kul-Tour führt zu kulturellen Sehenswürdigkeiten der Region. Dabei sein werden bis zu 100 Old- und Youngtimer. Einnahmen aus dem Event sollen für den guten Zweck gespendet werden.

Neuss Der Neusser Motorsportclub 1928 bietet Autoliebhabern am 11. September ein Programm: Um 10 Uhr beginnt die NMSC Kul-Tour, die in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum feiert. An der touristischen Erlebnisfahrt durch den Rhein-Kreis Neuss nehmen in diesem Jahr erneut um die 100 Old- und Youngtimer teil.

Bei der Kul-Tour handelt es sich um eine Einladungsveranstaltung, die bevorzugt für Teilnehmer aus dem Gebiet des ADAC Nordrhein ausgeschrieben wird. „Unter Beachtung der Straßenverkehrsregeln“, wie der Verein schreibt, führt die Fahrt sowohl zu historischen, kulturellen und landschaftlichen Sehenswürdigkeiten, als auch in die Zentren der angefahrenen Städte. An den einzelnen Haltepositionen erwarten die Fahrer auch in diesem Jahr Durchfahrtkontrollen und Geschicklichkeitsprüfungen. Für die Wertung werden die Oldtimer in drei Altersklassen eingeteilt, während die Youngtimer in einer Klasse gewertet werden. Aus allen Fahrzeugen wird dann ein Gesamtsieger gekürt. Außerdem wird ein Ehrenpreis im Concours d´Elegance vergeben.

Die Rundfahrt startet auf dem Parkplatz der Eissporthalle am Südpark/Reuschenberg. Nach einem Mittagsstopp auf dem Parkplatz des Möbelhaus Höffner, geht es durch einen Slalomparkours auf dem TÜV-/Kirmesplatz in Neuss weiter. Weitere Zwischenstopps auf der Rundfahrt sind die Fußgängerzone in Dormagen vor dem Rathaus, der Malteser-Stift in Dormagen-Hackenbroich und die Sparkasse Wevlinghofen auf dem Marktplatz. Die Tour endet dann voraussichtlich gegen 16 Uhr auf dem Neusser Markt.