Kreativ in Neuss : Künstlerpaar probiert in Corona-Zeit neue Technik aus

Neuss Sich in der Corona-Zeit neu erfinden, daran arbeiten gerade die beiden Künstler Renate Linnemeier und HOLT. Sie drehen Filme und malen gemeinsam Bilder.

Auch gemeinsame Bilder sind in dieser Zeit entstanden. Im Fokus steht dabei die Familie, denn „das ist das Wichtigste in dieser Zeit, wo alle zusammenrücken und Kontakte auf das Wesentliche beschränkt sein müssen. Und Familie ist Kommunikation: Jeder muss hören, dass ihn jemand liebt“, fasst HOLT die Gedanken zu den Gemälden zusammen. Und die sind echte Koproduktionen: Einer fängt an und malt den gemeinsamen Hintergrund und dann tourniert das Bild von Renates Atelier zu HOLTs Atelier und wieder zurück. Dabei entsteht eine Mischung an Ideen: Ein zweigeteiltes Werk, das den jeweiligen Pinselstrich erkennen lässt und auch die Unterschiede im Stil der beiden Künstler sichtbar macht, am Ende aber doch eine Einheit bildet. Mixed Media, also die Verwendung unterschiedlicher Medien bei der Erstellung eines Werkes, kommt auch dort zum Einsatz. Öl, Wachs, Kreide, Acryl sind nur einige der Materialien von denen das reisefreudige Paar sich inspirieren lässt. Unter dem Motto „The air that I breathe“ und mit Unterstützung der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Neuss beschäftigt sich Renate Linnemeier in einer neuen Werkreihe mit der Luft zum Atmen. „Wenn mir etwas in letzter Zeit bewusst geworden ist, dann wie wichtig es ist, die Luft zu spüren, zu riechen, zu genießen – ungehindert!“