Gestaltung des Neusser Bahnhofsareals : Kunst-Projekt für Bahnhofsareal geplatzt

Das Bauer-&-Schaurte-Areal ist keine Schönheit. Das wollte der Künstler Markus Ambach ändern. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Markus Ambach führte Gespräche mit der Stadt zur Verschönerung des Bahnhofsareals. Die Zusammenarbeit ist nun beendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simon Janßen

Für Markus Ambach war es eine negative Überraschung, als er den Brief der Stadt Neuss öffnete. „Es ist eine Enttäuschung“, sagt der Künstler. Worum es geht? Auf Anregung der Anwohner-Initiative Marienviertel wollte sich Ambach mit seinem Künstler-Kollegen Kay von Keitz in die geplante Neugestaltung des Bahnhofsareals inklusive dem Gelände der ehemaligen Schraubenfabrik einbringen. In dem Gestaltungsprozess sollten Kultur, Stadtplanung, Architekten, Politik und Menschen, die im Quartier leben, zusammengebracht werden. Doch noch vor der Gestaltung sah das Projekt vor, die „DNA“ des Viertels zu ermitteln und eine aufwendige Recherche zu betreiben. Mit 11.000 Euro hat Ambach diesen ersten Projektschritt beziffert. „Über ein Jahr haben wir positive Signale von der Stadt bekommen. Es gab mehrere Treffen. Wir haben sehr viel Zeit investiert“, sagt Ambach.

Nun erhielt der Künstler – Gründer von MAP (Markus Ambach Projekte) – jedoch die Absage der Stadt für das Recherche-Projekt. „Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass auch nach Rücksprache mit dem Kulturamt der Bedarf für Ihre angebotene Recherche zum Thema Kunst und Kultur bei der Neusser Innenstadtentwicklung aktuell nicht gesehen wird“, heißt es in dem Schreiben von Christoph Hölters, Beigeordneter für Planung, Bau und Verkehr.

Info Ambach startete einst in Neuss Foto: Woitschützke, Andreas (woi) Früher Markus Ambach hat in Neuss seine ersten Projekte realisiert. Heute Sein Atelier hat der Künstler mittlerweile in Düsseldorf.

Info Infokasten 12 Zeilen Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Auf Nachfrage unserer Redaktion betont Hölters, dass die Absage lediglich für die geplante Recherche-Maßnahme gilt. „Das, was Herr Ambach vorgeschlagen hat, ist eine Bestandsaufnahme von kulturrelevanten Einrichtungen im Hauptbahnhofsumfeld. Das haben wir über das integrierte Handlungskonzept aber bereits gemacht“, so der Beigeordnete. In einem späteren Schritt gemeinsam mit Ambach und Co. ein Künstler-Projekt auf dem Areal umzusetzen, sei keineswegs ausgeschlossen. „Wir wollen mit ihnen zusammenarbeiten, es gibt keinen Dissens“, so Hölters.



Geschichten hinter der Kunst aus Neuss : Geliebte und Muse zugleich

zurück

weiter

Doch dafür muss sich die Stadt wohl nun einen anderen Partner suchen. „In dieser Form machen wir das nicht mit. Die Recherche ist für unser Projekt unumgänglich“, sagt Ambach. Und auch Andreas Alberts, der als Vorsitzender der Anwohner-Initiative Marienviertel die Treffen mit organisierte, betont: „Unter diesen Voraussetzungen sind wir raus.“

Was die Künstler besonders ärgert: „Wir hatten bereits einen Sponsor, der die Hälfte des ersten Projektschrittes finanziert hätte, wenn die Stadt als Auftraggeber aufgetreten wäre.“ Laut Ambach handelt es sich dabei um die Düsseldorfer Bema-Gruppe, die das Bauer-&-Schaurte-Areal angekauft hat. Deren Geschäftsführer Ralph Schneemann bestätigt: „Wir sind nicht desinteressiert an Kunst im öffentlichen Raum und wären bereit, einen Teil eines solchen Projektes mit zu finanzieren – wer auch immer es umsetzt“, so Schneemann, der hinzufügt: „Aktuell wird jedoch an verschiedenen Strippen gezogen. Daran haben wir kein Interesse, ein roter Faden muss erkennbar sein.“