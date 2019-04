Familientradition und Stadtgeschichte in Neuss : Namenspaten besuchen Kruchensbusch

Familientradition und Stadtgeschichte in Neuss

Nordstadt Kurz vor 1859 siedelt die Familie Kruchen im Neusser Broich. Das Waldstück nahe dem abgerissenen Hof trägt bis heute ihren Namen. Jetzt pflanzten dort Nachfahren eine Eiche als Zeichen der Erinnerung und als Plädoyer für Aufforstung.

Die Kruchens gehören zu den Familien, die namensgebend für Teile der Nordstadt waren. Der Kruchensbusch, von Konrad-Adenauer-Ring, Nordkanal sowie Steinhaus- und Weidenstraße begrenzt, ist bis heute vielen Neussern ein Begriff; die Straße Am Kruchensbusch ebenso. Nachfahren der Familie Kruchen, die um 1848/49 von Düsseldorf-Hamm als Pächter auf den Hof im Neusser Broich wechselte, haben damit begonnen, die Familienchronik aufzuarbeiten. Federführend sind Hans Peter Schmitz und dessen Frau Ursula Grote-Schmitz, die im denkmalgeschützten Haus von 1792 an der Steinhausstraße wohnen. Vergilbte Fotos, historische Gemälde und alte Urkunden dienen als Belege, wenn es gilt, in akribischer Kleinarbeit die Verbindung von Kruchensbusch, Kruchen-Vorfahren und der Familie Schmitz aufzudröseln.