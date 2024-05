CDU Neuss attackiert Bürgermeister Was wurde aus den Millionen für die Rheydter Straße?

Die Neusser CDU hat vor einigen Tagen Andras Schroelkamp als neuen Wahlkreisbetreuer für das Stadionviertel installiert. Und der 46-Jährige meldet sich medial gleich mit einem Vorwurf zu Wort, der das Zeug zum Aufreger hat: Die Stadt verschleppe die Erneuerung der Rheydter Straße und gebe einen Landeszuschuss in Höhe von 1,6 Millionen Euro verloren. „Ein absolutes Unding“, schimpft Schroelkamp, während der Parteivorsitzende Axel Stuck gleich grundsätzlich wird: „Wieder einmal wird deutlicht, dass die Stadt vollkommen falsche Prioritäten setzt“, sagt er, weil sie Geld und Arbeit in „ideologische Projekte wie den Verkehrsversuch Sebastianusstraße“ investiere aber „wirklich sinnvolle Projekte vertrödelt.“ Wenn das denn alles so stimmt. Denn der Bürgermeister widerspricht, redet von einem „Sturm im Wasserglas.“