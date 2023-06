Soziale Großstadt Neuss in Gefahr? Krisengipfel der Wohlfahrtsverbände

Auf der Gehaltsabrechnung der Beschäftigten, die bei einem der in Neuss tätigen Wohlfahrtsverbände angestellt sind, steht in diesem Monat ein Sonderposten: 1500 Euro Inflationsausgleich. Das ist schön für alle Mitarbeiter, aber leider ebenso wenig gegenfinanziert wie die meisten anderen Elemente des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst, der 1:1 von den Sozialverbänden nachvollzogen werden muss. Diese Mehrausgaben beim Personal, verbunden mit Mehrkosten für Strom und Energie, bringen die Wirtschaftspläne der Verbände ins Rutschen – und diese in Not. Hilferufe werden laut.