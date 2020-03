Kriminalität im Rhein-Kreis Neuss : Betrugsmaschen sind immer noch ein großes Problem

Neuss Kriminaldirektor Hans-Werner Winkelmann nutzte bei der Vorstellung des am Mittwoch die Gelegenheit, um auf ein Straftaten-Segment aufmerksam zu machen, das den Ermittlern weiterhin Sorgenfalten bereitet: Betrüger, die sich unter anderem als Polizisten ausgeben, um hauptsächlich ältere Menschen um ihre Ersparnisse zu bringen.

Das Problem: Die Telefonbetrüger stellen sich oft derart clever an, dass ihr Vorhaben nicht selten von Erfolg gekrönt ist. Viele Spuren in diesen Fällen führen laut Winkelmann zu Callcentern in der Türkei. Die Hintermänner seien nur äußerst schwer zu ermitteln.

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass die echten Beamten am Telefon niemals nach dem Aufbewahrungsort von Wertgegenständen oder Geld fragen, auch nicht nach persönlichen Daten zum Abgleich. Sollte ein Anrufer sich als Polizist ausgeben und behaupten, dass der Name des Opfers auf einer dubiosen Liste stünde, rät die Polizei zu äußerster Skepsis. Das Gespräch sollte umgehend beendet werden. In allen Fällen gilt: Wenn ein Anruf verdächtig vorkommt, sollte man sofort den Notruf 110 oder die Rufnummer 021313000 wählen.