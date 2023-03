Neuss hilft Lebensrettende Spenden für die Ukraine

Trotz der brisanten Lage in der Ukraine nehme man in Deutschland eine zunehmende Kriegsmüdigkeit wahr, die Hilfsbereitschaft nehme ab, werde aber weiter benötigt. „Auch wir sind erschöpft“, so Lennertz. „Aber wir geben nicht auf.“ Auch an dem Wiederaufbau wolle man sich künftig beteiligen. „Der Durchhaltewillen der Ukrainer ist unfassbar. Ich verbeuge mich vor den Frauen und Männern mit allertiefsten Respekt“, betont der Vorsitzende. Auch Hermann Gröhe, ehemaliger Bundesgesundheitsminister und Unterstützer von NeussHilft, ist der Überzeugung: „Die Solidarität muss den längeren Atem haben. Aber wenn der Angreifer den längeren Atem hat, dann ist die Freiheit – nicht nur in der Ukraine, sondern für uns alle – verloren.“