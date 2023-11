Virtueller Austausch zwischen Neuss und Herzliya „Die Menschen müssen verstehen, was hier vor sich geht“

Wie geht es den Menschen, die den Krieg in Israel und seine Auswirkungen hautnah erleben? Diese Frage beschäftigt aktuell viele Menschen. Auch in Neuss lässt sich nur schwer begreifen, was die Bürger in der knapp 4000 Kilometer entfernten Partnerstadt Herzliya derzeit erleben. Aus diesem Grund fand am Montagabend ein virtuelles Treffen zwischen Mitgliedern der Freundschaftsgesellschaft „Chaverut“, der stellvertretenden Neusser Bürgermeisterin Susanne Benary und Ofra Bell, stellvertretende Bürgermeisterin Herzliyas, sowie der Bürgerin Orly Blumberg statt.