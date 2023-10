Neuss steht zu Israel Solidarität und tätige Hilfe für ein Land im Krieg

In Israel herrscht Krieg. Das mobilisierte am Sonntagnachmittag viele Menschen aus Neuss zur Teilnahme an einer Kundgebung vor dem Düsseldorfer Landtag. Redner wie der Neusser Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe (CDU) unterstrichen dort die Solidarität des Westens mit dem Staat und dem Volk von Israel, doch wird auch tätige Hilfe nötig werden. Weil Blutkonserven fehlen und vor allem Spenden der Blutgruppe Null gesucht werden, wie eine Rednerin dringlich hervorhob, will Bürgermeister Reiner Breuer am Montag (9.) mit dem DRK-Kreisverband darüber reden, einen der drei im Oktober vom DRK ohnehin geplanten Blutspendetermine in Neuss in diesem Sinne zu nutzen.