Krieg in Israel Neuss zeigt sich solidarisch mit Herzliya

Bürgermeister Reiner Breuer hat sich am Montag mit einem Schreiben an seinen Amtskollegen in der Partnerstadt Herzliya gewandt und ihm die Solidarität der Stadt Neuss angesichts des Krieges in Israel und der Raketenangriffe auch auf Ziele im Großraum Tel Avivs zugesichert. Der Verein „Chaverut“, der die Städtepartnerschaft unterstützt, tat es Breuer nach. In seinem Schreiben betont der Vorstand um Alexandra Heubach und Bert Römgens, dass er es nicht für gerechtfertigt hält, Hilfsgelder Deutschlands und der EU in den Gazastreifen zu leiten, solange von dem Hamas-Regime davon „finanzielle Mittel für den Krieg gegen Israel abgezweigt werden.“