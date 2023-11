30 Bären, 30 Schicksale Mahnwache in Neuss für entführte israelische Kinder

Wie bei den vorherigen Veranstaltungen war die Polizei auch bei dieser Gedenkaktion präsent. Alle 30 Minuten kontrollierte ein Beamter den Bereich. Auch der Fraktionsvorsitzende der Neusser SPD, Sascha Karbowiak, war gekommen, um sich solidarisch mit den jüdischen Mitbürgern zu zeigen. „Es ist ein wichtiges Zeichen, um zu verdeutlichen, was aktuell in Israel passiert“, sagte er. Tatsächlich zogen die Stoffbären am Montag die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich und veranlassten einige dazu, sich die Namen und Bilder der Kinder genauer anzuschauen. Die Bären werden am Dienstag in der Zeit von 13 bis 17 Uhr nochmal vor dem Rathaus in Neuss platziert, bevor sie zu einer weiteren Mahnwache am Donnerstag nach Düsseldorf gebracht werden.