Zwei Jahre Krieg in der Ukraine „Ich glaube, dass das Leben hier besser wird“

Konzentriert arbeitet Yehor an seinem Aufsatz im Fach Politik. Das Thema: Sollten Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen? Das Blatt vor ihm füllt sich, Zeile um Zeile schreibt der 16-Jährige nieder – obwohl er bis vor zwei Jahren noch kein einziges Wort Deutsch gesprochen hat. Denn Yehor ist einer von insgesamt 13 Schülern, die im Zuge des russischen Angriffskrieges ihre ukrainische Heimat verlassen mussten und mit ihren Familien in Neuss Zuflucht gesucht haben. Seit Mai 2022 besucht er das Quirinus-Gymnasium und nimmt dort an einer besonderen Unterrichtsform teil: der Seiteneinsteigerförderung.