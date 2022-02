Neuss : Krieg: Blaue Funken sagen ihre Kostümsitzung ab

Ein Bild, das es so in diesem Jahr nicht geben wird: Die Blauen Funken sagen ihre Sitzung ab. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Krieg in der Ukraine. Da ist es nach Ansicht von Andreas Stuhlmüller, dem Vorsitzenden der Karnevalsgesellschaft Blaue Funken, „moralisch nicht vertretbar, eine unbeschwerte Sitzung abzuhalten“.

Die für Freitagabend (25.) im Zeughaus geplante Veranstaltung, die Höhepunkt einer schwierigen Session werden sollte, wurde deshalb am Donnerstagabend kurzfristig abgesagt. „Mit Tränen in den Augen“, wie Stuhlmüller erklärt. Das Geld für bereits gekaufte Karten werde in voller Höhe erstattet.