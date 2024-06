Verkehrsprojekt Uedesheim Bürger setzen ihren Ampel-Wunsch durch

Der innerörtliche Verkehrsknoten Macherscheider Straße/Rheinfährstraße bleibt nach seinem Umbau eine Kreuzung, an der Ampeln den Verkehrsfluss regeln. Alle Überlegungen, die zentrale Kreuzung in Uedesheim als „Shared space“-Fläche auszugestalten, auf der sich alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt begegnen, sind vom Tisch. Die Verwaltung sei zwar weiter grundsätzlich der Überzeugung, dass Verkehrsräume im Sinne von Gemeinschaftsflächen innovativ und sicher ausgestaltet werden können, wird sich aber künftig „eher auf urbane Situationen beziehungsweise Standorte“ fokussieren, für die es dafür einen breiten Konsens gebe. Uedesheim gehört nicht in diese Kategorie.