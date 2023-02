Kreuz Neuss-West Mann und Hund bei Unfall schwer verletzt

Neuss · Das Auto eines 26-Jährigen hat sich am Donnerstagabend unter einer Leitplanke im Kreuz Neuss-West verkeilt. Er kam in ein Krankenhaus, sein Hund in eine Tierklinik.

17.02.2023, 10:10 Uhr

Der Einsatz war für die Feuerwehr gegen 1 Uhr beendet. Foto: Daniel Bothe

Neuss (jasi) Polizei und Feuerwehr mussten am späten Donnerstagabend zu einem Autobahn-Einsatz ausrücken, Im Kreuz Neuss-West war es um 22.16 Uhr zu einem Alleinunfall eines Pkw gekommen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Hund, der sich ebenfalls im Auto befand, kam in die Mönchengladbacher Tierklinik. Mehrere Auf- und Abfahren mussten zeitweise vollgesperrt werden. Die Bergung des Fahrers, ein 26 Jahre alter Mann aus Ibbenbüren (NRW), erwies sich als herausfordernd. So war er im Kurvenbereich geradeaus gefahren, sodass der Pkw frontal gegen die Leitplanke fuhr und sich dort verkeilte. Bei der Bergung musste nahezu „die komplette Bandbreite der technischen Hilfeleistung“ ausgeschöpft werden, wie Feuerwehr-Sprecher Christian Franke es ausdrückt. Unter anderem kam eine Seilwinde zum Einsatz. Zwar kam es durch die Sperrungen zu Verkehrsbehinderungen, diese hielten sich aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit allerdings vergleichsweise in Grenzen. „Das wäre zu einem früheren Zeitpunkt ein größeres Problem gewesen“, sagt Franke. Die Ermittlungen der Polizei zum Unfallhergang dauern an. Aktuell steht noch nicht fest, wieso der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor.

(jasi)